foto LaPresse

16:46

- A Matteo Renzi sta bene il nome del suo partito. "Non cambierei nome al Pd, Partito democratico per me significa Kennedy e Clinton", ha dichiarato rispondendo a una domanda a La Repubblica delle Idee. "Non c'è dubbio - ha poi aggiunto rispondendo ad un'altra domanda - che il Pd deve essere anche la casa dei democristiani".