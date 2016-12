foto Ansa

12:15

- Per Roberto Maroni il suo ruolo di guida della partito non è in discussione. "Bossi ha detto chiaramente mille volte di voler tornare a fare il segretario della Lega. Adesso il segretario sono io: punto", ha affermato in un'intervista aggiungendo che le dichiarazioni di Bossi dei giorni scorsi lo hanno addolorato. Poi, ha aggiunto che "finché c'è la questione settentrionale, c'è bisogno di un partito come la Lega".