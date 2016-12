Ballottaggi, alle 22 ancora affluenza in calo

foto Ansa Correlati SPECIALE ELEZIONI

Ballottaggio Roma, Alemanno e Marino al seggio con le mamme 14:56 - Hanno riaperto alle 7 le urne in 67 Comuni per i ballottaggi per la scelta del nuovo sindaco. Occhi puntati su Roma, dove il primo cittadino uscente, Gianni Alemanno, dovrà recuperare sul suo sfidante, Ignazio Marino, lo svantaggio di oltre il 12% accumulato nel primo turno. Le urne resteranno aperte fino alle 15. per i ballottaggi per la scelta del. Occhi puntati su, dove il primo cittadino uscente,, dovrà recuperare sul suo sfidante,, lo svantaggio di oltre il 12% accumulato nel primo turno. Le urne resteranno aperte fino alle 15.

Alle 22 affluenza sempre in calo - L'affluenza definitiva rilevata alle ore 22 per i ballottaggi delle elezioni comunali è pari al 33.87%, in flessione rispetto al 42.38% del primo turno, circa 9 punti in meno. A Roma, l'affluenza nella giornata di domenica è stata del 32,30%, contro il 37,69% del primo turno, quindi oltre il 5% in meno.



Alle 19 continua il trend negativo - Ad oltre la metà delle rilevazioni (35 su 67) pervenute al Viminale, la percentuale di affluenza alle urne alle 19 era pari al 26,67%, in calo rispetto al primo turno quando era pari al 36,16%. L'affluenza dei votanti nella città di Roma alle 19 era del 23,49%, in flessione rispetto al 29,79% del primo turno, quindi oltre il 6% in meno.



Alle 12 affluenza in calo - Secondo i dati pervenuti al Viminale, la percentuale di affluenza definitiva alle urne alle 12 per i ballottaggi delle elezioni comunali era pari al 9,08%, in calo rispetto al primo turno quando era al 10,96%. Al primo turno l'apice negativo dell'astensione era a Roma, dove l'astensione ha interessato quasi un cittadino su due.



Roma, Alemanno e Marino al seggio con la mamma - Entrambi i principali candidati alla poltrona di sindaco della Capitale, Gianni Alemanno e Ignazion Marino, hanno accompagnato le rispettive madri al voto.



I comuni al ballottaggio - Il turno di ballottaggio interessa 67 Comuni, in 13 Regioni, di cui 11 capoluoghi di Provincia, vale a dire Ancona, Avellino, Barletta, Brescia, Iglesias, Imperia, Lodi, Roma, Siena, Treviso e Viterbo. Il numero degli elettori coinvolti sfiora i 4,9 milioni e le sezioni elettorali saranno in tutto 5.074.



Primo turno in 142 comuni siciliani - Oggi e domani si vota anche in Sicilia per un primo turno di elezioni (con eventuali ballottaggi il 23 e 24 giugno) che interessa 142 comuni, di cui 4 capoluoghi di provincia (Catania, Messina, Ragusa e Siracusa). In questo caso il corpo elettorale è composto da 1 milione e 637.134 cittadini.