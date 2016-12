foto Ansa

19:36

- Il presidente del Consiglio rassicura che sulla riforma della legge elettorale "non c'è nessun accordo"; anzi, è il punto sul quale "la distanza tra i partiti è maggiore". Poi aggiunge che "il governo deve intervenire solo in ultima istanza", ma se i "partiti non trovano l'accordo" allora andrà avviata "una riflessione". Gli italiani, prosegue, abbiano "fiducia" nel tentativo di questo governo perché dietro "non ci sono sotterfugi".