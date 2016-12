- Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è giunto in Vaticano per la visita ufficiale a papa Francesco. La cerimonia di saluto, guidata dal prefetto della Casa Pontificia mons. Georg Gaenswein, avviene nel Cortile di San Damaso, dove la Banda pontificia esegue l'Inno di Mameli. Quindi la delegazione sale all'appartamento papale. La precedente visita in Vaticano, a Benedetto XVI, era avvenuta il 20 novembre 2006.

Napolitano: comportamenti diffusi lontani da morale "Il cambiamento che s'impone in Italia non può non toccare anche comportamenti diffusi, allontanatisi gravemente da valori spirituali e morali che soli possono ispirare la ricerca di soluzioni sostenibili per i nostri problemi, di prospettive più serene e sicure''. Questo il monito del Capo dello Stato.

Papa: fondamentale dialogo tra Italia e Santa Sede ''Il dialogo tra Italia e Santa Sede ha come fine principale il bene del popolo italiano e come sfondo ideale il suo ruolo storicamente unico in Europa e nel mondo''. Lo ha affermato papa Francesco nel suo discorso durante la visita ufficiale del presidente Giorgio Napolitano