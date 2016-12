foto LaPresse

16:54

- Il cardinal Angelo Bagnasco, presidente della Cei, invita i politici a non trascurare l'emergenza disoccupazione per concentrarsi solo sulle riforme costituzionali, per quanto importanti. "La politica discute sui suoi costi e sul presidenzialismo ma la gente sente nella carne il problema del lavoro per tutti e in particolare per i giovani", sottolinea la guida dei vescovi italiani.