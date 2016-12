foto LaPresse

14:22

- "Berlusconi stia attento a non mettere in crisi il governo per le sue personali ragioni, perché se fa così vuol dire che non gli interessa del Paese, ma solo di se stesso". Lo ha detto il segretario del Pd Guglielmo Epifani, sottolineando inoltre come certe "uscite" del leader del Pdl possono mettere a rischio l'esecutivo: "Se i toni si alzano troppo questo rischio c'è".