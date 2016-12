foto Ansa

- Umberto Bossi risponde a chi, ad un comizio, lo invoca come segretario della Lega: "Lasciate perdere, sono tutte rogne, lasciamole agli altri". Poi prosegue nell'attacco al segretario del Carroccio, Roberto Maroni, criticando lo slogan da lui coniato: "Io non sono tanto per 'Prima il Nord', meglio Padania che è la parola chiave". Poi osserva che il partito sta attraversando un momento difficile in cui non c'è riconoscenza, ma tutto si raddrizzerà.