Governo, Quagliarello: "Rispettare iter riforme"

foto LaPresse Correlati Letta: senza riforme in 18 mesi, governo a casa

19:55 - "L'iter delle riforme si dovrà concludere in 18 mesi". E' quanto assicura il ministro per le Riforme, Gaetano Quagliariello, dopo l'approvazione in Cdm del ddl costituzionale, che disegna il percorso delle riforme. "Il testo prevede un vero e proprio cronoprogramma", ha aggiunto Quagliariello spiegando i tempi: "Per l'ottobre 2014 si può prevedere l'approvazione definitiva". Napolitano, intanto, ha invitato i saggi a "non diffondere pessimismo". - "L'iter delle riforme si dovrà concludere in 18 mesi". E' quanto assicura il ministro per le Riforme, Gaetano Quagliariello, dopo l'approvazione in Cdm del ddl costituzionale, che disegna il percorso delle riforme. "Il testo prevede un vero e proprio cronoprogramma", ha aggiunto Quagliariello spiegando i tempi: "Per l'ottobre 2014 si può prevedere l'approvazione definitiva". Napolitano, intanto, ha invitato i saggi a "non diffondere pessimismo".

"Conflitto d'interessi? Non è compito dei 40" - "Non è previsto che si occupi di questo tema perché va oltre il contenuto delle mozioni parlamentari. Ci sono forme di governo che hanno ricadute che vanno oltre ma è una preoccupazione del Parlamento e va fatta dal parlamento", ha poi spiegato rispondendo alla domanda se il comitato dei 40 affronterà il conflitto d'interessi.



"Rafforzato art.su referendum della Costituzione" - "Abbiamo ulteriormente rafforzato l'articolo 138 della costituzione laddove il referendum o i referendum, che saranno fatti su riforme dal contenuto omogeneo, potranno essere richiesti anche se la riforma non otterrà i due terzi previsti'' dalla Carta. Lo ha detto il ministro Gaetano Quagliariello, illustrando il ddl costituzionale.



"Esperti non sono retribuiti" - "Il lavoro degli esperti è completamente gratuito", sono previsti rimborsi "solo per le spese di viaggio" non altri, "nemmeno per le spese di soggiorno": ha poi chiarito il ministro delle Riforme.



"Staffetta lavoro tra i 40 ed gli esperti" - Il cosiddetto 'Comitato dei 40' ''esisterà quando il ddl sarà approvato, ecco perché questi mesi saranno occupati da una relazioni di esperti": ciò vuol dire che non ci saranno ''né sovrapposizione, né perdita di tempo, ma una specie di staffetta''. Così Gaetano Quagliariello, durante la conferenza stampa. "Il Parlamento com'è ovvio avrà piena sovranità - ha aggiunto - e il campo sgombro da altri organismi".



"Competenze del Comitato dei 40" - Le competenze del 'Comitato dei 40' incaricato di scrivere i testi delle riforme saranno quelle già indicate nelle mozioni parlamentari di indirizzo: modifica della parte seconda della Costituzione in relazione a ''forma di Stato, forma di governo, bicameralismo''. Lo spiega il ministro al termine del Consiglio dei ministri. Il Comitato, aggiunge, potrà anche scrivere una nuova legge elettorale correlata e coerente con le riforme della Carta.



L'appello di Napolitano: "Niente pessimismo" - "Napolitano ha invitato a non diffondere pessimismo basandosi sul fallimento delle esperienze precedenti, a partire dalla commissione Bozzi". Così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si sarebbe rivolto ai "saggi", riuniti al Quirinale, come riferisce uno dei 35, Stefano Ceccanti, in un messaggio pubblicato su Twitter.