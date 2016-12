foto LaPresse

- Scintille in Aula tra i senatori del Movimento 5 Stelle e del Pdl sul video "Senato 5 Stelle" dove si vedono senatori del Popolo della libertà che fanno i "pianisti". Sotto accusa il senatore azzurro Lucio Malan che però ha correttamente votato al suo posto. Quest'ultimo protesta in Aula e denuncia insulti sulla rete dei sostenitori grillini, annunciando che, per protesta, non voterà più.