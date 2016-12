Letta: senza riforme in 18 mesi, governo a casa

foto Ansa 21:54 - "Diciotto mesi è il limite rispetto al quale io ho preso un impegno con il Parlamento: se non ci sarà il risultato definitivo, ne trarrò le conseguenze". Così il premier, Enrico Letta, lascia intendere un possibile passo indietro dell'esecutivo se le riforme non dovessero essere attuate in tempo. Poi, a proposito dell'elezione diretta del Capo dello Stato, ha aggiunto: "E' un tema su cui lavoreranno i saggi, una riflessione è necessaria". - "Diciotto mesi è il limite rispetto al quale io ho preso un impegno con il Parlamento: se non ci sarà il risultato definitivo, ne trarrò le conseguenze". Così il premier, Enrico Letta, lascia intendere un possibile passo indietro dell'esecutivo se le riforme non dovessero essere attuate in tempo. Poi, a proposito dell'elezione diretta del Capo dello Stato, ha aggiunto: "E' un tema su cui lavoreranno i saggi, una riflessione è necessaria".

"Subito misure per il lavoro" - Ospite di "Otto e mezzo" su La7, Letta annuncia nuove misure per aiutare le imprese e combattere la disoccupazione, che saranno varate "prima del consiglio europeo". "Già nell'esercizio 2013, ed è lo sforzo più difficile - ha spiegato il premier -, vogliamo dare un segnale di defiscalizzazione e decontribuzione per le imprese che vogliono assumere i giovani, perché è una vergogna una disoccupazione al 38%".



Imu e Iva, "troveremo una soluzione" - Il premier parla poi di Imu. "Il 31 agosto è la data limite; stanno lavorando esperti e parlamentari, troveremo la soluzione migliore per il superamento dell'Imu e penso che la discussione sarà attenta, non sono in condizione di anticipare nulla". Per quanto riguarda l'Iva "cercheremo di fare qualcosa, perché un segnale di aumento è negativo". "L'Iva non l'alziamo noi, sale comunque. Ci sono varie ipotesi in ballo, differenziazione di beni e prodotti o ipotesi di eliminazione totale, dipende dalle coperture visto che non stampiamo noi i soldi e non ci sono soldi in più. E siccome le priorità sono l'Iva e la disoccupazione, valuteremo e troveremo le coperture giuste".



Pd, "sono amico e tifoso di Renzi" - Parlando dell'ipotesi di vedere Matteo Renzi segretario del Pd, Letta prende tempo: "Io penso di doveri preoccupare del governo non del partito o del congresso. Sarebbe un errore perché sono il presidente del Consiglio di una maggioranza in cui ci sono altri partiti". Poi però aggiunge: "Sono amico e tifoso di Matteo. Penso potrebbe far bene il segretario del Pd come lo sta facendo bene Epifani, abbiamo un segretario che sta dando una mano al governo e sta facendo un ottimo lavoro".