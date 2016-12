Soldi ai partiti come 5 x mille

- Nel nuovo meccanismo di ripartizione del 2 per mille per i partiti l'inoptato resterà allo Stato e non sarà distribuito tra i partiti, come prevedeva invece il testo iniziale. E' quanto spiega l'agenzia di stampa Ansa dopo aver visionato la bozza. In pratica, è stato adottato lo stesso meccanismo del 5 per mille a favore delle Onlus e non quello dell'8 per mille a favore delle Chiese, misura che aveva suscitato notevoli polemiche.

La principale novita', e'quindi la definizione del meccanismo del 2 per mille. I cittadini nel compilare il 730, potranno destinare il loro 2 per mille ad un partito che indicheranno. Ma il 2 per mille di chi non sceglie: esattamente come accade per il 5 per mille per le Ong e diversamente dal meccanismo dell' 8 per mille a favore delle Chiese, nel quale il cosiddetto ''inoptato'' viene suddiviso tra lo Stato e le diverse confessioni in base alle percentuali.

La conseguenza sara' che ci saranno minori introiti per i partiti. Neanche a dire che i partiti potranno rifarsi con le donazioni private: da quanto emerge dai dati del 2012 la raccolta di fondi e' stata un flop autentico, con uno ''zero euro'' per tutti i partiti. I pochi quattrini arrivati nelle casse dei partiti derivano dall'autotassazione di parlamentari e Consiglieri regionali (8.730.485,75 euro per il Pdl; 5.013.652,60 per il Pd; 4.897.168,37 euro per la Lega).

Sono spariti invece i grandi finanziatori del passato del Pdl (Riva, Gavio, Todini, ecc) o del Pd come le Coop dell'Emilia e della Toscana, per non parlare dell'ex presidente di Mps, Giuseppe Mussari, che ogni anno versava 100.000 euro al Pd di Siena.

Il ''fund raising'' dei primi mesi del 2013, segue lo stesso spartito, questa volta con i candidati alle elezioni a far da finanziatori. E i privati? Al Pdl solo cinque versamenti per complessivi 66.400 euro. Una miseria rispetto al passato . Al Pd e' andata poco meglio: la sede nazionale ha ricevuto solo 90.000 euro dalla Seci spa, la holding del Gruppo Maccaferri. Ma altri 294.000 euro le hanno mandate le piccole aziende e le coop nelle Regioni rosse.

Chi curiosamente ha ricevuto notevoli contributi privati e' stato il tesoriere dei Ds, Ugo Sposetti: per lui 259.360,90 euro da 24 aziende diverse, con versamenti che vanno da 250 euro (Agilium Worldwide Italy srl di Roma) a 50.000 (PCA spa di Tortona).v L'exploit pero' lo ha fatto Scelta Civica: oltre ai candidati, hanno contribuito grossi imprenditori come Francesco Merloni (100.000 euro), Anna Lucia Balzan (50.000 euro), moglie di Mario Moretti Polegato, patron della Geox; la Salini (20.000), La Seci Real Estate (20.000); Alberto Bombassei (56.000 euro) e soprattutto Ilaria Borletti dell'Acqua (710.000) entrambi candidati ed eletti alla Camera. Da annoverare i 100.000 euro di Enrico Bondi, con vari incarichi nel governo Monti e oggi commissario dell'Ilva. Sempre a Scelta Civica sono andati 271.000 euro da una ventina di piccole e medie aziende.

Anche l'Udc ha fatto il pieno con 1 milione e 80.000 euro tutti giunti da societa' del gruppo Caltagirone, il che smentirebbe il ''freddo'' tra il leader Pier Ferdinando Casini e i suocero di cui si era parlato prima del voto.