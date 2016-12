Silvio Berlusconi: "E' finita la guerra civile"

foto Da video Correlati Cassazione: "Silvio Berlusconi offese i giudici" 13:37 - "Siamo riusciti a mettere insieme il centrodestra e il centrosinistra ponendo fine a una lunga guerra fredda, ad una guerra civile. Abbiamo un governo forte che può fare quelle riforme e che una sola parte non poteva fare". Così Silvio Berlusconi in un'intervista. E aggiunge: "Ora che due forze sostengono il governo, vanno fatte le riforme, a partire dall'elezione diretta del Capo dello Stato". - "Siamo riusciti a mettere insieme il centrodestra e il centrosinistra ponendo fine a una lunga guerra fredda, ad una guerra civile. Abbiamo un governo forte che può fare quelle riforme e che una sola parte non poteva fare". Cosìin un'intervista. E aggiunge: "Ora che due forze sostengono il governo, vanno fatte le riforme, a partire dall'elezione diretta del Capo dello Stato".

"Ho avuto una riunione con il nuovo ministro degli Interni, Angelino Alfano, e Gianni Alemanno in cui si è deciso di comune accordo tra i due, di dare il via al poliziotto e al carabiniere di quartiere e anche all'utilizzo dei militari nelle periferie", ha sottolineato il leader del Pdl.



"Basta diktat dell'Ue, rilanciare l'economia" - "Serve che questo governo vada a Bruxelles e dica: io faccio così. Non possiamo più accettare certi diktat, siamo noi che dobbiamo decidere ciò che è necessario fare per rimettere in piedi la nostra economia", ha aggiunto Berlusconi.



"Voto Roma per le battaglie contro l'oppressione dei pm" - "E' importante per il centrodestra che la Capitale sia amministrata dal centrodestra. E' importante per i romani dare un contributo alle nostre battaglie nazionali: contro l'oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria", ha detto ancora Berlusconi. Poi, ricordando quanto "il voto su Roma sia importante" ha spiegato nell'intervista al tg di T9 che grazie "a questa svolta epocale" di aver messo insieme centrodestra e centrosinistra ora l'Italia si trova con "un governo forte anche nei confronti con l'Europa".