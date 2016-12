Riforme, Bindi: "Superare il bicameralismo"

foto LaPresse Correlati Presidenzialismo, Bindi: "Prima conflitto interessi" 17:49 - Rosy Bindi, in vista della direzione del Pd, a Tgcom24 parla di riforme. "Io sono favorevole alla modifica della carta costituzionale, partiamo da ciò di cui abbiamo parlato in questi anni come il superamento del bicameralismo", ha spiegato. Poi, sul presidenzialismo, ha aggiunto: "Se dobbiamo decidere subito sulla nuova forma di Stato, rischiamo di bloccare l'iter delle riforme perché ci sono differenze forti". - Rosy Bindi, in vista della direzione del Pd, a Tgcom24 parla di riforme. "Io sono favorevole alla modifica della carta costituzionale, partiamo da ciò di cui abbiamo parlato in questi anni come il superamento del bicameralismo", ha spiegato. Poi, sul presidenzialismo, ha aggiunto: "Se dobbiamo decidere subito sulla nuova forma di Stato, rischiamo di bloccare l'iter delle riforme perché ci sono differenze forti".

"Subito il conflitto di interessi" - "Io credo in una democrazia parlamentare dove c'è confronto e non l'affidamento dei poteri a una persona. Dobbiamo rafforzare la democrazia parlamentare. In un Paese in cui non è normato il conflitto d'interesse, in un Paese in cui mancano i contrappesi di altre democrazie - ha sottolineato Rosy Bindi - è difficile introdurre il presidenzialismo. Noi siamo disponibili a parlare di conflitto di interessi, il centrodestra lo è? Parliamo prima di conflitto di interesse. Il presidente Napolitano fa bene a incalzare il governo. Dobbiamo partire dalle riforme e non dal punto che ci divide di più".