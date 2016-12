C'è chi approfitta delle auto blu: i due casi

foto Tgcom24 10:27 - Più di 500 viaggi per un totale di 122.000 chilometri, avendo a disposizione non una ma undici auto blu. Accade in Sicilia dove la dirigente regionale della Formazione Anna Rosa Corsello approfittava della sua posizione facendo la spola tra Palermo e Cefalù, casa-lavoro e lavoro-casa con una macchina di servizio. Su di lei pende ora la richiesta di rinvio a giudizio. Ma non è sola. Un altro caso a Bolzano, dove il vicepresidente della giunta provinciale Christian Tommasini è stato immortalato in tenuta da jogging, intento ad allacciarsi le scarpe appoggiato alla sua auto blu. - Più di 500 viaggi per un totale di 122.000 chilometri, avendo a disposizione non una ma undici auto blu. Accade in Sicilia dove la dirigente regionale della Formazione Anna Rosa Corsello approfittava della sua posizione facendo la spola tra Palermo e Cefalù, casa-lavoro e lavoro-casa con una macchina di servizio. Su di lei pende ora la richiesta di rinvio a giudizio. Ma non è sola. Un altro caso a Bolzano, dove il vicepresidente della giunta provinciale Christian Tommasini è stato immortalato in tenuta da jogging, intento ad allacciarsi le scarpe appoggiato alla sua auto blu.

CASO SICILIA – Per Anna Rosa Corsello l’accusa di peculato non riguarda solo l'utilizzo dell'auto blu, ma anche le spese per il carburante e i pedaggi addebitati sul telepass dell'amministrazione regionale. I viaggi sono stati effettuati fra il 14 gennaio 2004 e il 23 febbraio 2011 e non rientrerebbero tra quelli consentiti e disciplinati dalla delibera della giunta regionale numero 398 del 1992. L'inchiesta è partita da un esposto, anonimo ma ben dettagliato, spedito in Procura. La Corsello si difende sostenendo che si è trattato di spostamenti per raggiungere i luoghi di lavoro. Insomma, sempre e comunque all'interno delle esigenze di servizio. Presto si saprà se le sue giustificazioni saranno considerate sufficienti dal giudice.



CASO ALTO ADIGE - Marco Caruso, consigliere circoscrizionale di Unitalia, attacca il vicepresidente della Provincia di Bolzano, Christian Tommasini: " Scandaloso che il vice Presidente della Giunta Provinciale usi l'auto blu con tanto di autista di domenica e in un giorno festivo per farsi accompagnare a correre. Vergogna!”. Ma Caruso pubblica sul suo profilo facebook anche un breve video, che si riferisce questa volta a una festa di quartiere. Il titolo è: “Un’auto blu che aspetta, Bolzano come Roma”. Ma Tommasini si difende: “Domenica 2 Giugno, vista la mole di impegni istituzionali da onorare come Vicepresidente della Provincia, ho legittimamente usufruito dell'auto di servizio. La giornata è iniziata con l'alzabandiera presso il parco Petrarca. Alle 10.30 ho partecipato alla Bolzano di corsa -dove e´stata scattata la foto- fino al Parco delle Semirurali. Da lì mi sono recato a Laives dove ho partecipato alle manifestazioni ufficiali prendendo la parola dopo il Prefetto. Alle 14.45 sono andato a Bronzolo alla Pinara per la manifestazione "Camminiamo insieme" degli amici degli handicappati”.