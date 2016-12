Tgcom24 > Politica > Roma,Francesco De Salazar eletto in liste rivali

4.6.2013

Roma,Francesco De Salazar eletto in liste rivali

Il neo consigliere era in lizza in due diversi municipi in altrettante liste: Fratelli d'Italia, che sosteneva il sindaco Alemanno, e una lista civica per il candidato Alfio Marchini. Ora dovrà scegliere dove stare