Maroni: l'intervista di Bossi danneggia la Lega

Strasburgo, Borghezio espulso dall'Efd 16:46 - Umberto Bossi vuole tornare a guidare la Lega Nord e critica la gestione dell'attuale segretario, Roberto Maroni. "Lui non ha i nostri ideali, non crede all'indipendenza del Nord, sta distruggendo la Lega", confessa in un'intervista a Repubblica. Ora, aggiunge Bossi, "devo per forza rimettermi alla guida del partito" e annuncia la creazione di un nuovo giornale: "La lingua padana". "Interviste così ci danneggiano", replica Maroni.

"A me non mi ammazza nessuno, e stavolta mi hanno fatto davvero incazzare. Il capo della Lega resto io", ribadisce, sottolineando di non aver mai preso soldi dal partito se non per militanza. Il governatore lombardo, secondo Bossi, "non ha i nostri ideali. Quando uno tradisce una volta, e Maroni quando ruppi con Berlusconi nel 1994 gli sedeva di fianco, si opponeva, poi tradisce sempre. Si illude di diventare il plenipotenziario di Berlusconi al Nord". "Mi fa rabbia - aggiunge - che Maroni cancelli la Padania e si rammollisca con 'Prima il Nord'".



Il padre del Carroccio non è pentito dell'alleanza con Berlusconi perché per la Lega è stato "un moltiplicatore di consenso" ma, prosegue, "la destra è nazionalista, l'autodeterminazione è più facile che si realizzi con la sinistra. Perciò se per l'indipendenza si deve rompere con la destra, pazienza". "Il rapporto di Maroni con Berlusconi è un'altra storia. Lui all'indipendenza non ci crede e quindi rimane sottomesso". Maroni "sta distruggendo la Lega, butta fuori la gente". Calderoli? "E' un gran lavoratore ma ora si barcamena un po'".



Le scuse e le lacrime a Bergamo per i danni provocati dai figli non le ripeterebbe: "No - dice, - quella umiliazione è stata troppo, un'ingiustizia troppo grande", "ora mi hanno tolto gli autisti e le guardie del corpo per cercare di impedirmi di andare in giro a parlare con i militanti". Portare il figlio al consiglio regionale è stata una "ingenuità", ora Renzo vive in campagna dove "alleva maiali e capre, ha imparato a fare il formaggio".



"La Lega - sottolinea - a me e alla mia famiglia non ha mai dato dei soldi che non servissero per la militanza". "Semmai è vero il contrario". "Devo per forza rimettermi alla guida del partito", incalza. Tra dieci giorni, anticipa, uscirà il nuovo giornale che sta preparando, "La lingua padana".



Matteo Salvini: "Bossi sbaglia e fa male al movimento" - "Umberto Bossi, a cui va il mio rispetto e la mia eterna riconoscenza per quello che ha creato, sbaglia a fare interviste come quella comparsa oggi su Repubblica": lo ha detto il vicesegretario del Carroccio, Matteo Salvini. "Facendo così - ha aggiunto - fa il male del movimento".



Roberto Maroni: "Interviste così ci danneggiano" - "Non sono per nulla preoccupato: l'unico effetto che hanno queste interviste è di danneggiare la Lega e di contribuire a rendere più difficile la vittoria ai ballottaggi": lo ha detto Roberto Maroni commentando l'intervista di Umberto Bossi.