foto Ansa

15:36

- Non ci saranno apparentamenti per Gianni Alemanno e Ignazio Marino in vista del ballottaggio del 9 e 10 giugno, per l'elezione del sindaco di Roma. Allo scadere delle 14, alla Corte d'Appello non sono giunte richieste di collegamenti di liste ai due candidati. Alemanno e Marino correranno quindi da soli.