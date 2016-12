Alfano: "La ripresa arriverà già nel 2013 togliendo l'Imu e le tasse per chi assume"

foto Ansa Correlati Bonanni: "Per il rilancio occorre choc fiscale"

Zero tasse agli imprenditori che assumono disoccupati, via l'Imu, niente aumento dell'Iva, semplificazioni per chi vuole investire: questa la ricetta per il rilancio del Paese proposta dal vicepremier Angelino Alfano, che spiega: "Se queste azioni funzioneranno noi potremmo avere una bella speranza per la seconda metà del 2013".

Lavoro ai giovani - "Noi dobbiamo dare lavoro ai giovani - ha detto Alfano, parlando con i giornalisti al termine della parata per la festa della Republica - e abbiamo una ricetta che può immediatamente offrire la possibilità che questo lavoro si crei, e cioè zero tasse per gli imprenditori che assumono giovani disoccupati. Chi assumerà questi ragazzi insomma non dovrà pagare quelle tasse che fin qui hanno rappresentato un disincentivo all'assunzione".



Ripresa dei consumi - "Inoltre - ha proseguito Alfano - attraverso le politiche fiscali di detassazione, come nel caso dell'eliminazione dell'Imu, o di non appesantimento fiscale, come il non aumento dell'Iva, si può ambire a una ripresa dei consumi che è capace a sua volta di generare nuova intrapresa".



Più investimenti - Infine, "il terzo ambito su cui puntiamo molto - ha aggiunto il ministro dell'Interno - è quello delle semplificazioni. Chi ha degli euro in tasca e vuole investire deve poterlo fare immediatamente senza incorrere nei lacci e nei lacciuoli della burocrazia".



"La nostra previsione è positiva - ha concluso -. Se queste azioni funzioneranno noi potremo avere una bella speranza per la seconda metà del 2013".