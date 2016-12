foto Ansa

- "Non capisco queste polemiche, il mio compito in Lega è di mantenerla operativa, chi ci sta lavora con me e chi non ci sta, l'ho già detto... il mondo è grande". Così Roberto Maroni ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare le polemiche sui tagli ipotizzati alle spese sostenute dalla Lega per Umberto Bossi. E ha aggiunto: "Per noi ridurre i costi è un obbligo".