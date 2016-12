Caccia a 200 poltrone nelle società pubbliche

foto LaPresse

- Decine di consigli di amministrazione in scadenza. Pezzi pregiati delle società di Stato che cambiano i vertici e cercano manager e politici in grado di sostituirli. A giugno quasi 200 poltrone saranno vuote. E c'è da aspettarsi che la corsa ad occuparle sarà senza esclusione di colpi. Come ricorda una inchiesta de La Stampa, società del calibro di Finmeccanica e Ferrovie dello stato (ma anche spa che gestiscono i porti italiani e ì parchi cittadini) cambieranno volto. Per la felicità di top manager in carriera ma anche dei tanti politici "trombati" dai posti di potere ora in cerca di un nuovo riscatto.