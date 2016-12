foto Ansa

23:31

- Secondo Beppe Grillo "il Parlamento è ormai diventato come un postribolo" per questo i deputati del Movimento 5 stelle "usciranno dall'aula per incontrare i cittadini e parlare con la gente" andando "dove c'è bisogno". Lo afferma l'ex comico in un comizio a Siracusa. "La vera criminalità organizzata - aggiunge - ce l'abbiamo dentro il Parlamento: i nostri parlamentari non possono lavorare perché sono sequestrati con tecniche dilatorie dentro le Camera".