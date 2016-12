Beppe Grillo contro Rodotà, Floris e Gabanelli

foto LaPresse 19:38 - "Chi credeva che alla politica non sarebbe più arrivato un euro statale si metta l'anima in pace". Lo afferma Beppe Grillo, sottolineando come il ddl approvato dal Consiglio dei ministri sia in realtà una "legge truffa". "Il finanziamento pubblico ai partiti - aggiunge il leader del Movimento 5 Stelle - è vivo e vegeto". - "Chi credeva che alla politica non sarebbe più arrivato un euro statale si metta l'anima in pace". Lo afferma Beppe Grillo, sottolineando come il ddl approvato dal Consiglio dei ministri sia in realtà una "legge truffa". "Il finanziamento pubblico ai partiti - aggiunge il leader del Movimento 5 Stelle - è vivo e vegeto".

"Informazione mai così collusa": e attacca Rodotà, Gabanelli e Floris - "Non ho mai visto un'informazione così collusa che racconta balle su balle" che "cerca di tirare fuori cose incredibili" sul Movimento 5 Stelle. Lo ha detto Beppe Grillo aprendo il suo intervento a Mascalucia, nel Catanese, al suo primo intervento per le comunali in Sicilia. Il leader dei 5 Stelle ha cominciato il comizio attaccando La7 e la Rai. "Non ce l'ho con i giornalisti, ma io non dimentico niente" e un giorno "gli faremo un c... così...". Il leader dei 5 Stelle ha annunciato che "faremo i conti con i Floris e i Ballarò...". Ma anche con i "Rodotà e la Gabanelli, quelli che "ci si sono rivoltati contro". Ai presenti che lo hanno applaudito, Grillo ha concesso una battuta: "Loro le mani loro non le battono, le baciano...".



"Bersani voleva i nostri senatori per governare lui" - ''Bersani non voleva governare con il Movimento 5 Stelle, non ci ha detto governiamo insieme. Lui voleva i nostri senatori per avere il numero per andare a governare lui senza di noi''. E' la ricostruzione di Beppe Grillo sui rapporti con l'ex segretario del Pd durante il mandato a premier avuto subito dopo il voto.



"Io in tv? E' la gente che deve uscire" - ''Come ti spieghi otto milioni di voti a Berlusconi? Perché si informano con la Tv, e allora perché tu mi dici di andare in tv? Maledetto, maledetto.... Non sono io che devo andare in tv siete voi che dovere uscire di casa...''



"Presto al voto solo noi e Berlusconi" - ''Letta ha spostato l'Imu di due metri, perché senza, i Comuni restano senza soldi. Ci stanno prendendo per il c... ''. Lo ha affermato Beppe Grillo durante il comizio. Prima della fine dell'anno, è la previsione di Grillo, si tornerà a votare perché Berlusconi li tiene tutti per le balle. ''La prossima volta - ha aggiunto - ci saranno in campo soltanto 5 Stelle e Berlusconi, ve lo metto per iscritto...'' ''Abbiamo un presidente della Repubblica che ha 85 anni e si è raddoppiato il mandato - osserva - abbiamo ceduto sovranita' popolare. Tutti ci attaccano, c'e' qualcosa di strano che non sappiano. Arriva dall'Europa perche' vogliamo un Europa che non c'è più''.



"Gli esponenti del Movimento restituiranno soldi o li prendo a calci nel..." - Gli esponenti 5 Stelle ''sbaglieranno, ma sono persone perbene''. Lo ha affermato Beppe Grillo. Il leader del M5S è tornato a parlare delle diarie dei parlamentari del suo movimento: ''i soldi li restituiranno - ha detto - o li caccio a calci....''.