foto LaPresse

14:43

- Sul finanziamento pubblico ai partiti c'è stato "l'inizio di un processo compromissorio, ma non sono così fiduciosa che l'arrivo del ddl in parlamento migliori o chiarisca la situazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Emma Bonino, a Radio Radicale. "Per questo - ha aggiunto - credo che i radicali potrebbero lanciarsi in una nuova campagna referendaria per abrogarlo".