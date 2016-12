Giovani e Lavoro, incontro Letta-Von Rompuy

foto Ansa 16:34 - Subito un piano per sconfiggere la disoccupazione giovanile. E' quanto annunciato da Enrico Letta a Herman Van Rompuy, durante l'incontro svoltosi a Roma. Le iniziative del governo si manterranno "dentro le regole di bilancio", ha spiegato il premier. Ottimista il presidente del Consiglio europeo: "Il calo degli spread dimostra che la fiducia dei mercati sta tornando e la minaccia esistenziale per l'eurozona è superata. Ora manteniamo la rotta". - Subito un piano per sconfiggere la disoccupazione giovanile. E' quanto annunciato da Enrico Letta a Herman Van Rompuy, durante l'incontro svoltosi a Roma. Le iniziative del governo si manterranno "dentro le regole di bilancio", ha spiegato il premier. Ottimista il presidente del Consiglio europeo: "Il calo degli spread dimostra che la fiducia dei mercati sta tornando e la minaccia esistenziale per l'eurozona è superata. Ora manteniamo la rotta".

L'Italia presenterà un "piano nazionale" di sostegno all'occupazione giovanile prima del Consiglio europeo di giugno. L'impegno arriva dal presidente del Consiglio, Enrico Letta, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy.



"Per il Consiglio dei ministri prima del Consiglio europeo (di giugno, ndr) saremo in grado di approvare questo programma nazionale", ha detto Letta parlando di "provvedimenti a 360 gradi" che il Parlamento dovrebbe approvare "prima dell'estate". Il Capo del governo italiano si mostra soddisfatto dei contatti avuti con gli altri Stati membri: "Possiamo dire che quello che era uno degli obiettivi principali è diventato realtà, ormai il tema della disoccupazione giovanile è diventato il cuore dell'impegno europeo del prossimo vertice".



Illustrando le linee d'azione dell'imminente Consiglio europeo, Van Rompuy ha detto di attendersi che la Banca europea per gli investimenti "aumenti in modo consistente volume e portata degli interventi a sostegno delle piccole e medie imprese". Di più, Van Rompuy prospetta un "intervento congiunto" Bei-Bce e si augura che lo schema dell'operazione possa essere presentato prima del Consiglio europeo.



Ue: piano di 5 punti a sostegno delle iniziative già prese dai vari governi - Un piano di cinque punti, da integrare alle iniziative già prese, per sostenere la lotta alla disoccupazione giovanile. E' quanto ha annunciato il presidente del consiglio europeo, Herman Van Rompuy, al termine dell'incontro con Letta. Cinque punti che vanno dal cofinanziamento di progetti regionali dall'inizio del 2014 alla accelerazione del programma di "garanzia giovanile" in tutti i Paesi. Passando per le risorse disponibili della Bei e del Fondo Europeo di globalizzazione, il coinvolgimento dei partner sociali - organizzazione dei lavoratori e quelle dei datori - e la promozione e l'incremento della mobilità transfrontaliera.