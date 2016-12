Finanziamento ai partiti, arrivano nuove regole Dal Consiglio dei ministri via libera al ddl

foto Ansa Correlati Soldi ai partiti, Grillo: ddl truffa

I partiti piangono miseria. Non è una vergogna?

Pd: costretti a ricorrere alla Cassa integrazione<br>Tesoriere Pdl: "Il governo così ci uccide" 18:41 - Erogazioni volontarie con detrazioni del 52% per gli importi fra i 50 e i 5.000 euro e del 26% per tutti gli altri fino a un massimo di 20mila; destinazione volontaria del 2 per mille; concessione gratuita di spazi (anche tv) e servizi (quali bollette e sedi gratis). Questo il sostegno ai partiti previsto nel ddl approvato dal Consiglio dei ministri. - Erogazioni volontarie con detrazioni del 52% per gli importi fra i 50 e i 5.000 euro e del 26% per tutti gli altri fino a un massimo di 20mila; destinazione volontaria del 2 per mille; concessione gratuita di spazi (anche tv) e servizi (quali bollette e sedi gratis). Questo il sostegno ai partiti previsto nel ddl approvato dal Consiglio dei ministri.

I partiti che non adotteranno uno statuto con criteri di trasparenza e democraticità, però, non potranno essere ammessi ai benefici. Quelli previsti dal disegno di legge saranno gli unici canali di sostegno ai partiti. L'abolizione del finanziamento pubblico sarà graduale e spalmata nell'arco di tre anni: verrà ridotto al 60% il primo anno, al 50% il secondo anno e al 40% al terzo anno, per poi essere abolito del tutto.



Il meccanismo: polemiche e misteri - Ancora non è del tutto chiaro il meccanismo previsto dal governo per l'attribuzione dei fondi del 2 per mille, tanto che qualcuno aveva avanzato il sospetto che fosse simile a quello dell'8 per mille (con anche una ridistribuzione proporzionale del gettito). Ma il ministro delle Riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello, ha smentito questa ipotesi, spiegando che "il meccanismo del 2x1000 non sarà mai come quello dell'8x1000" e che saranno i cittadini a indicare "quale partito scegliere" o se in alternativa destinare le risorse all'erario. Inoltre è previsto un tetto massimo di 61 milioni di euro per l'attribuzione dei rimborsi. Sul Blog di Beppe Grillo, però, è comparsa un'immagine del testo dell ddl che, all'articolo 4, recita: "In caso di scelte non espresse, la quota di risorse disponibili, nei limiti di cui al comma 4, è destinata ai partiti ovvero all'erario in proporzione alle scelte espresse". Cioè esattamente quanto succede per l'8‰...



De Girolamo: entrata in vigore, incerto l'anno - Il ministro Nunzia De Girolamo precisa però che "c'è una riserva su tutto", rispondendo a chi le chiede una previsione sull'anno fiscale di entrata in vigore del ddl sul finanziamento dei partiti. "Non è stato fissato - spiega -. C'è una discussione in atto, c'è una riserva. Sarà il Parlamento a decidere".



Quagliariello: "Promessa mantenuta" - Mentre il ministro delle Riforme costituzionali Gaetano Quagliariello punta l'attenzione sulla "promessa mantenuta!", come scrive su Twitter, aggiungendo che "l'attuale finanziamento pubblico è stato abrogato senza uccidere i partiti. Più potere ai cittadini!".



Prorogato l'ecobonus - Il Consiglio dei ministri, parallelamente, ha anche approvato la proroga del bonus fiscale per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico, che continueranno a valere almeno fino al 31 dicembre. L'aliquota dell'ecobonus (che è stato prorogato per sei mesi per i privati e per un anno per i condomini) è stata inoltre aumentata: sarà detraibile il 65% invece dell'attuale 55%. Inizialmente la bozza indicava una quota del 75%, ma la proposta non è stata accolta dal ministro dell'Economia, che ha chiesto l'abbassamento al 65%.



Ultima occasione - La proroga concessa all'ecobonus è "un'ultima conferma, e non ne sono previste successive, stabilita per dare la possibilità a quanti non lo avessero già fatto di migliorare l'efficienza energetica del proprio edificio". Lo si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.



Bonus anche per gli arredi - Il bonus per le ristrutturazioni al 50% riguarderà anche gli arredi fissi (cucine, armadi a muro, bagni) e i lavori per l'adeguamento alle norme antisismiche.



Sale l'Iva dei gadget e del caffè alla macchinetta - Per coprire i 200 milioni annui degli ecobonus, sale dal 4 al 21 per cento l'Iva dei prodotti non editoriali venduti assieme a quelli editoriali (in parole povere, i gadget allegati ai giornali), che renderà 125 milioni, e dal 4 al 10 quella di bevande e alimenti venduti nei distributori automatici (con 104 milioni in più di entrate). Lo ha detto il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni nella conferenza stampa a palazzo Chigi.