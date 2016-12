Ravetto-Ginefra, nuovo amore bipartisan

foto LaPresse Correlati Le coppie bipartisan della politica 13:05 - Lussana-Galati e Boccia-De Girolamo. Coppie bipartisan che "uniscono" la Lega agli "odiati" democristiani, oppure Pdl e Pd. In questo caso per la gioia di Enrico Letta e delle sue larghe intese. Ora tocca a Laura Ravetto, del Pdl, e Dario Ginefra, del Pd, annunciare la loro love story. Lo stesso Ginefra ha confermato la "convivenza già da qualche mese", dopo che le voci della liasion si erano fatte davvero troppo insistenti. Coppie bipartisan che "uniscono" la Lega agli "odiati" democristiani, oppure Pdl e Pd. In questo caso per la gioia di Enrico Letta e delle sue larghe intese. Ora tocca a, del Pdl, e, del Pd, annunciare la loro love story. Lo stesso Ginefra ha confermato la "convivenza già da qualche mese", dopo che le voci della liasion si erano fatte davvero troppo insistenti.

"Ci siamo conosciuti sul posto di lavoro: in Parlamento. Ci siamo incrociati per caso e salutati con un semplice ciao". Poi l'amore e la convivenza. Laura Ravetto, per il deputato pugliese del Pd, è "difficile da contenere, effervescente e determinata. Mi piace la sua grinta". Sulla politica, racconta Ginefra, si litiga poco, forse: "solo per il telecomando". "In privato lei mi chiama Dariuccio e io Lauretta", conclude.



Dopo Carolina Lussana, leghista sposata al centrista Giuseppe Galati, e la coppia di governo Nunzia De Girolamo (Pdl)-Francesco Boccia (Pd), sposi da oltre un anno, tocca ai nuovi fidanzati bipartisan puntare all'altare. Con la speranza che il loro amore duri più del governo Letta.