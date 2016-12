foto Ufficio Stampa Mediaset

- "Io dico sempre: parliamo dei problemi veri, come le tasse e la ripresa del lavoro. Perché gli italiani non mangiano pane e legge elettorale. L'importante è che ce ne sia una in vigore nel caso ci siano le elezioni, poi con un tempo adeguato si faranno le riforme istituzionali". Lo afferma Silvio Berlusconi, nel corso de "La Telefonata" su Canale 5. "Noi spingiamo e insistiamo per uno shock positivo che serva all'economia", ha aggiunto.