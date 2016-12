Berlusconi: "Ci sono le risorse per abolire l'Imu sulla prima casa e per fermare l'aumento Iva"

foto Ansa Correlati Oggi consiglio dei ministri sul rilancio: rinnovo dei bonus edilizi e spunta lo sgravio sui mobili

Pd: costretti a ricorrere alla Cassa integrazione<br>Tesoriere Pdl: "Il governo così ci uccide" 09:30 - "Nel Pdl non c'è nessuna divisione. Sosteniamo il governo e spingiamo per i nostri obiettivi, sia in economia sia nelle riforme istituzionali. Non ci sono i falchi e le colombe". Queste le parole di Silvio Berlusconi, intervenuto alla "Telefonata" con Maurizio Belpietro. Il leader del Pdl, dopo l'esito delle amministrative di domenica, assicura che il suo partito è comunque "in crescita costante, cinque punti sopra la sinistra". - "Nel Pdl non c'è nessuna divisione. Sosteniamo il governo e spingiamo per i nostri obiettivi, sia in economia sia nelle riforme istituzionali. Non ci sono i falchi e le colombe". Queste le parole di Silvio Berlusconi, intervenuto alla "Telefonata" con Maurizio Belpietro. Il leader del Pdl, dopo l'esito delle amministrative di domenica, assicura che il suo partito è comunque "in crescita costante, cinque punti sopra la sinistra".

"Sosteniamo con convinzione il governo - spiega - ma ora tutti gli italiani lo attendono alla prova dell'economia. Con l'abolizione dell'Imu, il non aumento dell'Iva, la riforma di Equitalia e la detassazione dell'economia. Noi spingiamo e insistiamo per uno shock positivo che serva all'economia".



"Stop Imu e Iva, le risorse ci sono" - E a questo riguardo, il numero uno del Pdl assicura che "ci sono risorse esistenti ed è possibile abolire l'Imu ed evitare l'aumento dell'Iva, mentre per le altre riforme come quella di Equitalia e sulle autorizzazioni burocratiche per controlli successivi non servono risorse perché sono a costo zero e possono essere realizzate fin da subito".



"Subito il dl crescita" - Berlusconi dice poi che oggi "siamo in una situazione davvero negativa, ma se a giugno avremo un decreto con le misure economiche, avremo una leva straordinaria per la ripresa e per la crescita. Ci sono in giro tanti profeti di sventura, io sono l'opposto e dico che nello stesso provvedimento ci possono essere misure per il lavoro e per il fisco, ma facciamo presto".



"Nel Pdl si fa gioco di squadra" - "Non c'è nessuna divisione dentro il Pdl - dichiara il presidente del Popolo della libertà -. Non ci sono falchi e colombe, noi sosteniamo il governo con convinzione e spingiamo sui nostri obiettivi. Lavorano bene i ministri e i nostri uomini in Parlamento. C'è gioco di squadra. Non abbiamo paura di discutere con libertà per prendere le migliori decisioni".



"Confermo la mia fiducia in Alfano" - "Confermo la mia fiducia in Alfano e anche negli altri, che si sono mossi, quando io avevo fatto un passo indietro, per cercare una soluzione in cui io fossi il padre fondatore. Tutto quello che hanno fatto aveva la mia approvazione e io ne ero a conoscenza", ha detto ancora Berlusconi a proposito di alcune rivelazioni contenute nel libro di Luigi Bisignani, che chiamano in causa Alfano e altri del Pdl.



"Legge elettorale? Parliamo di problemi veri" - "Io dico sempre: parliamo dei problemi veri, come le tasse e la ripresa del lavoro - riprende -. Perché gli italiani non mangiano pane e legge elettorale. L'importante è che ce ne sia una in vigore nel caso ci siano le elezioni, poi con un tempo adeguato si faranno le riforme istituzionali".



"Elezioni? Naturale che sia andata così" - E ancora, riferendosi all'esito delle amministrative, lo definisce "naturale perché un grande movimento di opinione come il Pdl è più forte con un voto politico quando in campo c'è il suo leader, mentre le amministrative sono meno politicizzate ed è chiaro che aumenti l'astensione. Tutti i sondaggi però ci danno in crescita costante, siamo 5-6 punti sopra la sinistra".



"M5S? La gente è stufa del burattinaio" - "Credo che questo movimento sia destinato a sgonfiarsi - dice riferendosi ai Cinquestelle -. E' naturale che tanti italiani cercassero uno sfogo. Ho visto il burattinaio in Tv con i suoi burattini ma la gente si è stufata".