Fabrizio Saccomanni: "Ridurre gli sprechi e trovare i fondi per la crescita"

- "Occorre una strategia fiscale che abbia in cima tre priorità: casa, lavoro riforme strutturali", lo dice il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni in una lunga intervista al Sole 24 Ore. "Non siamo più sotto accusa dall'Ue ma nemmeno possiamo indebitarci più del consentito, ma abbiamo nuovi margini". Il ministro parla dei finanziamenti alle Pmi, agli investimenti e anche dell'aumento Iva: "C'è allo studio l'ipotesi di una crescita selettiva".

Fuori dall'infrazione Ue - "Chi sostiene la tesi che ora possiamo tornare sopra il 3% del rapporto deficit/Pil non ha la piena concezione del contesto delle conseguenze", Saccomanni frena così i "falchi" che vorrebbero uscire dalla crisi allargando i cordoni della borsa. "Il rispetto degli impegni è fondamentale, ma ora abbiamo meno vincoli rispetto a Francia o Spagna, alcuni spazi si aprono", aggiunge. "Ma la cosa principale - dice - è che dobbiamo cambiare e far cambiare la strategia Ue, un primo passo sarà il vertice di giugno con l'obiettivo di un rilancio dell'occupazione giovanile".



Gli investimenti fuori dal deficit - "Ora - dice ancora Saccomanni - possiamo dedurre dal computo del deficit la quota nazionale di cofinanziamento dei fondi strutturali europei". "Puntiamo anche a una maggiore utilizzazione dei fondi della Bei, anche sotto forma di finanziamenti diretti alle banche che diventeranno prestiti alle Pmi".



Taglio al cuneo fiscale? Non ora - Ma un intervento immediato sul cuneo fiscale, le tasse che pesano direttamente sulla busta paga degli italiani, al momento non è possibile: "Non ci sono margini, vanno trovate le risorse". Dove? "Nella spending review e sul taglio delle agevolazioni fiscali". Su quest'ultimo il ministro punta a riprendere il lavoro fatto da Vieri Ceriani nell'ultimo esecutivo: "Era quasi giunto al traguardo parlamentare, ripartiamo da lì".



I casi Imu e Iva - Saccomanni parla anche dell'Imu senza però entrare nel dettaglio: "Dobbiamo rivedere l'intera materia di tassazione degli immobili anche per rilanciare il settore, fondamentale per la crescita e il lavoro". Per quanto riguarda l'aumento dell'Iva il ministro non è certo di riuscire ad evitarlo: "Stiamo valutando tutte le soluzioni, compresa quella di un intervento selettivo".