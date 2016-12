Oggi consiglio dei ministri sul rilancio: rinnovo dei bonus edilizi e spunta lo sgravio sui mobili

foto LaPresse Correlati Enrico Letta: "La crisi ha una durata drammatica, il Paese è ancora fragile"

Enrico Letta: "Riforme, 18 mesi tempo giusto"<br>Senato e Camera approvano la mozione

Letta: "Serve legge quadro su emergenze" 07:27 - Il consiglio dei ministri di oggiè pronto a prorogare gli incentivi per le ristrutturazioni (55% a valere sull'Irpef), l'ecobonus e spunta anche la possibilità di uno sgravio per l'acquisto di mobili nell'ambito della ristrutturazione. La cifra messa sul piatto dovrebbe essere sotto i 500 milioni ma la somma esatta dipenderà dalla modulazione. Buone notizie anche per i debiti per la Pubblica amministrazione: saranno pagati tutti nel 2014. - Il consiglio dei ministri di oggiè pronto a prorogare gli incentivi per le ristrutturazioni (55% a valere sull'Irpef), l'ecobonus e spunta anche la possibilità di uno sgravio per l'acquisto di mobili nell'ambito della ristrutturazione. La cifra messa sul piatto dovrebbe essere sotto i 500 milioni ma la somma esatta dipenderà dalla modulazione. Buone notizie anche per i debiti per la Pubblica amministrazione: saranno pagati tutti nel 2014.

A sorpresa arriva anche la proroga della concessione di Equitalia: dovrà per altri sei mesi riscuotere le tasse per i comuni, un compito che doveva scadere a fine giugno. Tornando al Tesoro ci si avvia sull'irto percorso della riforma della tassazione sulla casa. I sindaci sono allarmati: sul piatto c'è subito una richiesta da 1,3 miliardi a Saccomanni. Un miliardo per l'errore nel calcolo di gettito fatto dal precedente governo nel passaggio dall'Ici all'Imu. E 300 milioni di Imu "autopagata" per le case di proprietà dei Comuni.



Debiti P.a. saldati nel 2014 - Intanto anche i singoli professionisti potranno mettersi in fila per riscuotere i crediti accumulati nei confronti della pubblica amministrazione. E arriva la garanzia dello Stato che consentirà l'anticipazione dei rimborsi da parte del sistema bancario: per i relatori consentirà di pagare tutto entro il 2014. Sono queste alcune delle modifiche al decreto legge sui debiti della P.a. che ha ricevuto l'ok della commissione Bilancio del Senato. Per il decreto sarà ora necessario un rush per l'approvazione. La prossima settimana sarà in aula a Palazzo Madama per poi chiudere velocemente alla Camera.



Sul tavolo anche il ddl su finanziamento ai partiti - Esaminata anche la legge che abroga il finanziamento dei partiti in un clima di tensione tra il premier Enrico Letta e i partiti che lo sostengono, Pdl e Pd in testa, i cui bilanci scricchiolano per le nuove norme, tanto che si parla di Cassa integrazione per i dipendenti. Ciò su cui invece tutti sono d'accordo è il legame tra l'accesso dei partiti ai futuri benefici fiscali e non, all'avere uno statuto che garantisca la democrazia interna. Cosa che comunque cozza con il rifiuto di Grillo di avere uno statuto e di accettare minoranze interne.



Il testo del governo prevede che il finanziamento del 2013 arrivi regolarmente a luglio. I partiti avevano infatti ottenuto mutui dalle Banche sulla base della attuale legge (che comunque nel 2012 aveva dimezzato i fondi). L'eliminazione dall'oggi al domani aprirebbe contenziosi tali da far dichiarare illegittima la nuova legge. Quindi dal 2014 parte un periodo di transizione di 3 anni, in ognuno dei quali si dimezzano i finanziamenti. Dal 2017 entrerà a regime il nuovo sistema, che avrà nei tre anni precedenti delle parziali anticipazioni. Il sistema prevede la destinazione del 2 per mille ai partiti da parte dei contribuenti, e la possibilità di detrarre parte delle contribuzioni volontarie. I partiti chiedevano di detrarre il 90%, per incentivare le piccole donazioni. Ma il problema è la concorrenza con le Onlus, anch'esse beneficiarie della detraibilità dei contributi volontari, oltre che del 5 per mille.



Il cavillo "anti" M5s - La legge prevede inoltre che per poter accedere a tutti i benefici, partiti e movimenti, dovranno depositare alla Camera uno Statuto che garantisca trasparenza e controlli sui bilanci, democrazia interna e riconoscimento formale per le minoranze. Cose estranee al Movimento 5 stelle di Grillo che se le rifiuterà potrà comunque concorrere alle elezioni, magari rinunciando ad una sede Demaniale.