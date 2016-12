foto Ansa

- Il Consiglio dei ministri, fissato per domani, potrebbe prendere in considerazione anche sgravi per chi intende rinnovare i mobili di casa tra i bonus per le ristrutturazioni al 50% e gli ecobonus. La cifra messa sul piatto dovrebbe essere sotto i 500 milioni di euro ma la somma esatta dipenderà dalla modulazione.