foto LaPresse

19:56

- I Comuni avranno 6 mesi di tempo in più (fino al 1-1-2014) per diventare autonomi nella riscossione dei tributi. Lo prevede un emendamento al dl per lo sblocco dei pagamenti della P.a., approvato in commissione Bilancio al Senato. Dal 1° luglio 2013, Equitalia non avrebbe più potuto riscuotere in modo coatto le tasse non pagati ai Comuni, a partire dalle multe. Molte municipalità non si erano organizzate e avrebbero perso queste somme.