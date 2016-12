Durante l'incontro, avvenuto nella sede del Pd di sant'Andrea delle Fratte e che ha avuto momenti di tensione, Misiani ha spiegato che già nel 2012 (il bilancio dovra' essere approvato a giugno dalla Direzione) chiuderà in passivo. Infatti nel luglio scorso il Pd, così come tutti i partiti, rinunciarono in favore dei terremotati dell'Emilia alla rata annuale del finanziamento, l'ultima della legislatura 2008-2013. In più, sempre la scorsa estate e' stata approvata la nuova legge sul finanziamento dei partiti che dimezzava i fondi.

Guardando al futuro, Misiani ha illustrato a grandi linee la legge che sara' varata domani dal Consiglio dei ministri: la rata di quest'anno è salva e arriverà regolarmente a luglio, dato che il taglio dei Fondi pubblici sara' azzerato non subito bensi' in tre anni, sostituito dal meccanismo del 2 per mille e dalle contribuzioni volontarie. Queste pero' ''difficilmente'', ha ammesso Misiani, colmeranno il vuoto dei soldi pubblici. A quel punto sarà "inevitabile'' il ricorso agli ammortizzatori sociali, tra i quali il Tesoriere del Pd ha nominato due volte la Cassa integrazione ed una volta il contratto di solidarieta'.

Per la prima, ha spiegato, si cercherà di allungarne il tempo di durata. Ma in prospettiva, ha aggiunto, suscitando agitazione in tutti, si deve pensare ad una diminuzione del numero degli attuali 180 dipendenti, tra i quali si contano sulle dita di una mano quelli in eta' prepensionabile. Misiani ha escluso i licenziamenti ma non ha indicato alternative precise.



''Quanto agli strumenti da utilizzare - ha infatti aggiunto il parlamentare - nessuna decisione è stata assunta. Ne discuteremo insieme ai lavoratori e ai loro rappresentanti per governare in modo il più possibile condiviso questo processo di riorganizzazione''.



Piange anche il Pdl

Il Pdl ha già congelato i contratti a termine e a progetto dei propri dipendenti (quasi tutti in scadenza) senza nemmeno che si parli di Cig. Sarà decisiva la prossima settimana una riunione - che si preannuncia "calda" - del tesoriere Crimi e del suo vice Maurizio Bianconi, alla quale dovrebbe prendere parte lo stesso Silvio Berlusconi, per decidere come procedere. A parlare è lo stesso Bianconi: "Questo governo vuole uccidere i partiti. Abbiamo duecento dipendenti, ci toccherà licenziare tutti: io non ci sto!".