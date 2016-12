foto Ansa Correlati Comunali Roma, arrivano i "Coatti per Marino" 18:06 - "Serve discontinuità ed è difficile che arrivi da Gianni Alemanno, la cui azione è stata deludente". Lo ha detto Alfio Marchini a proposito del ballottaggio per le comunali che a Roma vede scontrarsi il sindaco uscente (Pdl) e Ignazio Marino (Pd). "Oggettivamente mi sembra duro che Alemanno possa dare discontinuità. Poi alla fantasia non metto limiti", ha aggiunto l'imprenditore che al primo turno ha ottenuto oltre il 9% delle preferenze. - "Serve discontinuità ed è difficile che arrivi da Gianni Alemanno, la cui azione è stata deludente". Lo ha detto Alfio Marchini a proposito del ballottaggio per le comunali che a Roma vede scontrarsi il sindaco uscente (Pdl) e Ignazio Marino (Pd). "Oggettivamente mi sembra duro che Alemanno possa dare discontinuità. Poi alla fantasia non metto limiti", ha aggiunto l'imprenditore che al primo turno ha ottenuto oltre il 9% delle preferenze.

Dodici punti da condividere - L'imprenditore Marchini, che ha corso alle comunali per la carica di sindaco di Roma, a circa 10 giorni dal ballottaggio tra il sindaco Gianni Alemanno e il candidato del centrosinistra Ignazio Marino, illustra 12 punti programmatici su cui attende risposte dai due per un eventuale appoggio. Interpellato sui tempi in cui si attendono le risposte, Marchini spiega: "Se loro vogliono conquistarsi i voti dei nostri sostenitori, serve che si sbrighino".



Alemanno: "Lavoriamo per la discontinuità" - "Credo che l'appello di Marchini per la discontinuità debba essere accolto da tutti". Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno commentando le parole di Marchini. "Noi - ha concluso - rivendichiamo quanto abbiamo fatto ma stiamo lavorando per la discontinuità". Alemanno ha sottolineato che "il vero dato centrale è quello di creare una partecipazione al voto perché di fronte a un'astensione così alta è chiaro che al ballottaggio bisogna inserire elementi di discontinuità. Dobbiamo raccogliere l'appello di una persona che è stata protagonista del primo turno e ha sottolineato le difficoltà che ci sono state". Il sindaco ha poi aggiunto di stare lavorando per "nuove suggestioni e proposte".