Enrico Letta: "La crisi ha una durata drammatica, il Paese è ancora fragile"

L'Emilia Romagna come "motore del rilancio del Paese, tanto che per raggiungere di nuovo obiettivi di crescita e il segno più nel 2014 per il Pil bisogna che il motore riparta". Lo ha detto il presidente del consiglio, Enrico Letta, intervenendo in regione Emilia Romagna a un anno dal sisma che l'ha colpita. "L'Italia rimane un Paese fragile", ha aggiunto.

"La crisi, purtroppo, ha una durata drammatica", ha detto il Presidente del Consiglio in un messaggio inviato a Fincantieri in occasione della consegna della nave da crociera Royal Princess avvenuta a Monfalcone.



"La cantieristica navale è una parte fondamentale del made in Italy - ha affermato Letta - un settore che non è solo memoria, ma presente e futuro; un settore che giustamente chiede garanzie di ripartenza e che ha bisogno anzitutto di fiducia". In tal senso il presidente del Consiglio ha rimarcato l'esigenza di "salvaguardia della struttura produttiva italiana".



Il Paese, ha concluso il primo ministro, "vive una navigazione difficile, ma segnali positivi esistono" e in tal senso "la Royal Princess è il simbolo della capacità di ripartire; attraverso esempi come questo, io credo, saremo in grado di continuare con più fiducia il percorso della nave Italia".