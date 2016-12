Renzi: "Non remo contro il governo"

foto LaPresse Correlati Renzi: “Da larghe intese a lunghe attese”

Grillo contro Rodotà: "Miracolato dalla Rete" 22:42 - "Non sto mettendo fretta al governo, non è vero che voglio accelerarne la fine". Così Matteo Renzi, a Roma per la presentazione del suo libro, nega un tentativo di anticipare il termine dell'esecutivo. Ma sottolinea che "governo e parlamento funzionano se fanno le riforme e non se vivacchiano". - "Non sto mettendo fretta al governo, non è vero che voglio accelerarne la fine". Così Matteo Renzi, a Roma per la presentazione del suo libro, nega un tentativo di anticipare il termine dell'esecutivo. Ma sottolinea che "governo e parlamento funzionano se fanno le riforme e non se vivacchiano".

''Non voglio fare polemiche con il governo ma è dal novembre 2011 che centrodestra e centrosinistra votano insieme. L'Italia tornerà a crescere quando ci sarà il segno più sull'economia ma anche quando il bipolarismo tornerà ad essere una cosa normale e non un indistinta palude'', ha aggiunto Renzi.



''Nessuno di noi è interessato a giochini o a trabocchetti istituzionali in Parlamento o al governo. Se la maggioranza che è ampia, fa le cose siamo tutti contenti. Se saranno fatte le riforme la politica e la società torneranno a parlare lo stesso linguaggio, altrimenti si sarà persa un'occasione'', prosegue il sindaco di Firenze, negando che ieri attraverso la mozione di Giachetti si sia tentato lo sgambetto al governo.



''Il dibattito su quanto dura il governo, come dura e cosa io voglio fare è stancante, per di più per uno che ha rinunciato a stare in parlamento per fare il sindaco. Essere accusato quasi di tutto comincia ad essere quasi divertente. Prima mi arrabbiavo ora mi diverto''.



"M5S si spaccherà" - ''Mi ha colpito il virus che ha colpito Grillo ce lo sta trasformando in un politico vecchio stampo, che dà la colpa della sconfitta agli italiani senza porsi il problema che forse ha sbagliato lui. Gli italiani non vogliono il voto inutile ed è ovvio che in Parlamento il Movimento 5 Stelle si spaccherà''.



"Letta deve fare" - "Non capisco il perché della polemica. Io non l'ho cercata. O il Parlamento capisce il segnale arrivato da elezioni e dal desiderio del presidente della repubblica di fare un governo di larghe intese oppure perdiamo altro tempo", dichiara Renzi intervistato da Rtv38. "Letta - aggiunge - è una persona seria e un amico, credo farà bene, ma deve fare. Non ho posto un problema politico, ma una banalità".



Bersani: "Renzi è confuso" - "Non saper distinguere fra leadership democratica e 'uomo solo al comando' mi sembra un bel problema". Lo ha dichiarato Pier Luigi Bersani, replicando alle affermazioni del sindaco di Firenze. "E' come confondere la medicina con la malattia. Sarà meglio discutere sul serio", ha concluso. Non è mancata la reazione di Renzi. "Non dobbiamo aver paura di un'espressione che citavamo come negativa in campagna elettorale: 'uomo solo al comando' Quello - aggiunge Renzi - è un brano di radiocronaca che parlava di Coppi, di un uomo che vinceva. Io preferisco parlare di gente che vince piuttosto che di gente che perde".