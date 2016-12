foto Ansa

19:17

- Mauro Nuzzo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, si è dimesso da presidente della Commissione cultura del comune di Parma. Il diretto interessato parla di normale avvicendamento per dare la possibilità a un collega di fare esperienza, un po' come vogliono fare in Parlamento i capigruppo alla Camera e al Senato, in realtà l'addio rappresenta la prima frattura all'interno della maggioranza guidata dal sindaco Federico Pizzarotti.