14:01 - Il Movimento 5 Stelle ha depositato una mozione in Senato con la quale si dice favorevole all'abbassamento a 16 anni del diritto di voto. Nel testo si indica lo spostamento del diritto "ai cittadini che abbiano compiuto, alla data dello svolgimento del referendum, 16 anni di età".

La mozione presentata dal M5S chiede poi maggiori garanzie costituzionali per le opposizioni, riduzione del numero dei parlamentari e dei consiglieri regionali, soppressione delle Province e fissazione del numero massimo di mandati elettorali. Si chiede infine l'incandidabilità alla carica di deputato e senatore "di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva superiore a 10 mesi e 20 giorni di reclusione per delitto colposo, oltre che di coloro che ricoprono altri incarichi elettivi".



Grillo: "Chi parla di accordo col Pd è fuori" - Intanto torna alla carica il leader del movimento pentastellato, Beppe Grillo, che sul suo blog scrive: "Chi si è candidato per il M5S al Parlamento e vuole un accordo con il pdmenoelle, scordandosi degli impegni elettorali e della sua funzione di portavoce per realizzare il nostro programma, è pregato di avviarsi alla porta. E' meglio buttarsi nel vuoto da soli che essere spinti. C'è più controllo".



"Flop alle comunali? No, cresciamo ogni giorno" - Il leader Cinque Stelle torna poi sulle elezioni comunali. Dopo aver accusato gli elettori di Pd e Pdl di condannare il Paese, ora dice: "Nessun tonfo. Il M5S cresce ogni giorno, è un fatto, così come è un fatto che è stato il più votato alle politiche. Non abbiamo fretta". Sui ballottaggi, Grillo spiega: "Non appoggeremo la destra e tanto meno la sinistra, tra loro non c'è alcuna differenza, forse la destra ti prende un po' meno per il culo".



"Attaccati dalla stampa come l'anticristo" - L'affondo finale va ai giornalisti. "Dopo le elezioni politiche - tuona l'ormai ex comico genovese - la stampa e le tv si sono scatenate contro il M5S come se fosse l'anticristo con una rabbia, odio, disprezzo che non ha riscontro nella storia d'Italia. L'informazione è l'ultima barriera che protegge processi, corrotti, status quo. E' l'arma letale nelle mani dei partiti".