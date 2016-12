foto Ap/Lapresse

- I permessi di soggiorno dati a stranieri che poi si sono trasferiti in Germania sono stati rilasciati "a seguito dell'esame della singola posizione, caso per caso, conformemente alla normativa comunitaria". Lo precisa il Viminale, in merito alle polemiche scoppiate in Germania, con Berlino che ha accusato l'Italia di aver spinto i profughi a continuare il loro viaggio fino ad Amburgo "in cambio di soldi o permessi di soggiorno".