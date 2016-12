Amministrative: giù l'affluenza, ma non è crollo

Una partecipazione senza dubbio scarsa, che evidenzia un quadro politico e sociale sul quale vale la pena riflettere. Ma, il Centro Italiano Studi Elettorali gestito dalle università di Firenze e Luiss di Roma.

Nel suggerire accortezza nei paragoni, la considerazione principale avanzata dal Cise riguarda le finalità del voto. La precedente tornata elettorale, per 57 comuni su 92, era caduta in concomitanza con le politiche del 2008: un incentivo al voto non da poco, che ha contribuito in maniera decisiva a far segnare un clamoroso -18.3% nell’affluenza alle urne di domenica e lunedì scorsi. Sarebbe dunque più equo basarsi sui dati dei restanti 35 comuni, le cui giunte si sciolsero prima della naturale scadenza della legislatura, riportando i cittadini alle urne tra il 2009 e il 2012: in contesti simili, in cui si votò solo per le Amministrative, il calo c’è ma è di “soli” 8,6 punti; il 66.8% dei cittadini ha esercitato il proprio diritto di voto. Per intenderci, alle amministrative dell’anno scorso, nei comuni capoluogo andati ai seggi la partecipazione complessiva fu del 63,5%, mentre in quelle del 2011, in cui erano peraltro coinvolte città come Milano, Napoli e molti altri capoluoghi, la partecipazione fu del 65,3%. Sovrapponibili i dati sul calo dell’affluenza, in entrambi i casi attorno all’8% rispetto alle precedenti consultazioni. Una lettura che prescinda da questo dettaglio risulta "fuorviante", una distorsione sufficiente a "falsare il dato aggregato complessivo", dicono al Cise.

Il vero caso è Roma: qui l’affluenza si è fermata al 52,8%, la più bassa tra tutti i comuni capoluogo. Il fatto che gli elettori della capitale rappresentassero oltre la metà dei cittadini chiamati alle urne non va trascurato. Scorporando i dati relativi a Roma, la prospettiva cambia radicalmente: Nei quindici capoluoghi l’affluenza passa al 65,6%, praticamente la stessa della tornata 2011, addirittura superiore di due punti rispetto al 2012. Complessivamente, nei 91 comuni over-15mila sale invece al 66,8%. Resta un importante segnale di disaffezione nei confronti della classe politica, ma non si può parlare di crescita esponenziale dei livelli di astensionismo. È piuttosto il trend dell’ultimo lustro ad essere preoccupante.