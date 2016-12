M5S dimezzato, rivolta contro Grillo

foto LaPresse Correlati Lo speciale Amministrative 10:39 - "Chi vuole l’accordo di governo con il Pd ha sbagliato a votare il M5S. E la prossima volta è pregato di votare un partito", tuonava Beppe Grillo dal blog il 3 aprile. Sessanta giorni dopo in molti lo hanno preso in parola. Rispetto al trionfale 25% delle politiche il M5S si è fermato intorno al 10% restando fuori dai ballottaggi in tutti i capoluoghi di provincia. La base già ribolle: "Caro Beppe il Vaffa te lo devi prendere tu". - "Chi vuole l’accordo di governo con il Pd ha sbagliato a votare il M5S. E la prossima volta è pregato di votare un partito", tuonava Beppe Grillo dal blog il 3 aprile. Sessanta giorni dopo in molti lo hanno preso in parola. Rispetto al trionfale 25% delle politiche il M5S si è fermato intorno al 10% restando fuori dai ballottaggi in tutti i capoluoghi di provincia. La base già ribolle: "Caro Beppe il Vaffa te lo devi prendere tu".

Dalle amministrative il Movimento esce ridimensionato. I pentastellati perdono voti, tanti voti, soprattutto al Nord. Riescono nell'impresa di arrivare addirittura quarti nella città simbolo del disastro targato Pd, Siena. A Viterbo calano dal 31,8% al 5,8%: ventisei punti tondi dilapidati in pochi mesi.



E se i numeri non si discutono, le parole si sprecano sul blog di Grillo. Duro l'attacco alla strategia di Beppe e Casaleggio: i no a Bersani, i cori per Ro-do-tà, la campagna contro i giornalisti "venduti", il divieto di presenziare nei talk politici. Ma cosa chiedono i grillini? Essenzialmente più democrazia e più tv.



Di strumenti di democrazia diretta all'interno del Movimento se ne parla già da tempo. Ora le richieste si fanno più numerose e pressanti: sganciarsi dal blog di Grillo, attivare una sezione di delibera online (a maggioranza e senza quorum) dei vari aspetti della vita parlamentare. La tv dicevamo. Sul blog i commenti non lasciano spazio a interpretazioni e chiedono una radicale inversione di rotta nei confronti dei media: "Se Beppe non va in televisione a gridare quello che propone il M5S e a rendere conto di quello che fanno i parlamentari 5 stelle, sarà sempre più dura", dice Kalda major . E Carlo da Catania aggiunge: "O si cambia strategia e si va in tv a contrastare le menzogne oppure è finita!"