foto Ansa

09:56

- "Nulla deve restare intentato per giungere all'accertamento della verità e delle responsabilità". Lo ha detto Giorgio Napolitano per l'anniversario della strage in Piazza della Loggia a Brescia, sottolineando che il ricordo deve essere "monito" per i giovani "contro ogni forma di fanatismo, di odio e di violenza".