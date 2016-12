Roma al ballottaggio Marino-Alemanno - Nella capitale nessuno sembra poter cantar vittoria e, per avere il sindaco, si dovrà aspettare il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra, Ignazio Marino, che conquista il 42,6% circa delle preferenze, seguito a distanza dal sindaco uscente, Gianni Alemanno (Pdl), fermo al 30,2%. L'imprenditore Alfio Marchini si ferma al 9,35% e Marcello De Vito (M5S), sotto le previsioni, al 12,4%. Astensionismo record a Roma, dove solo il 52,8% dei cittadini è andato alle urne e dunque quasi un elettore su due non ha votato. Un po' meglio, ma non troppo, a livello nazionale dove ha votato il 67,38%, quasi 15 punti in meno rispetto alle precedenti comunali.



Al primo turno tutti sindaci di centrosinistra - La tendenza delle urne è che i sindaci che saranno eletti al primo turno sono tutti di centrosinistra: a Vicenza viene riconfermato Achille Variati (Pd, Udc e lista civica) con il 53,4%, mentre la leghista Manuela Dal Lago resta al 27,3%. A Sondrio la vittoria va ad Alcide Molteni (Pd, Psi e liste civiche). A Massa si è imposto Alessandro Volpi (Pd, Sel, Socialisti, Rifondazione e liste civiche). A Pisa è stato riconfermato il sindaco uscente, Marco Filippeschi, del centrosinistra.



Tanti i Comuni al ballottaggio - L'elenco dei Comuni che andranno al ballottaggio il 9 e il 10 giugno è lungo: oltre a Roma, Brescia, Ancona, Treviso, Siena, Barletta, Avellino, Viterbo, Imperia, Isernia e Lodi. Da sottolineare che nessun candidato del Movimento 5 Stelle sarà in corsa in queste sfide. Deludono anche i risultati della Lega al nord, mentre, tra i comuni al ballottaggio, tutti e 12 vedono prevalere i candidati del centrosinistra.



Brescia - E' un testa a testa tra Emilio Del Bono (centrosinistra) al 38,06% e Adriano Paroli (centrodestra) al 38%, seguiti da Francesco Onofri (liste civiche) al 7,43%.



Treviso - andrà certamente al ballottaggio l'84enne ex sindaco "sceriffo", Giancarlo Gentilini, che è sotto di circa 12 punti rispetto all'avversario, Giovanni Manildo (Pd, Sel e liste civiche) che ha ottenuto il 42,5% delle preferenze.



Barletta - L'ex portavoce del presidente della Repubblica Pasquale Cascella ha ottenuto il 43,7% delle preferenze. Il suo probabile avversario è Giovanni Alfarano (Pdl) che ha ottenuto il 26,9% dei voti.



Siena - storica roccaforte della sinistra, ancora alle prese con lo choc della vicenda Monte dei Paschi, Bruno Valentini, sostenuto da Pd, Sel e liste civiche si ferma al 40%. La coalizione che aveva sostenuto, nel 2011, Franco Ceccuzzi, primo cittadino fino a maggio 2012, quando il comune venne commissariato, aveva vinto con il 62% dei consensi.



Viterbo - Il sindaco uscente, Giulio Marini, del Pdl, ha ottenuto il 25,1% delle preferenze, mentre lo sfidante Leonardo Michelini (Pd) supera il 35,8%.



Ancona - Valeria Mancinelli (Pd, Udc, Verdi, Scelta civica) è in testa, ma si ferma al 37,7%.



Lodi - A scrutinio concluso, prevale il candidato del Pd, Simone Uggetti, che si ferma al 43,3% contro il candidato del Pdl e Lega, Giuliana Cominetti che raggiunge il 34,48%.



Avellino - Paolo Foti (Pd), con il 25,8%, che se la vedrà con il candidato Udc, Costantino Preziosi al 21% circa mentre il candidato del Pdl Nicola Battista si ferma al 15,6%.



Imperia - Al termine dello spoglio, Carlo Capacci del centrosinistra raggiunge il 46,83%, contro Erminio Annoni (centrodestra) al 28,2%.



Iglesias - Emilio Agostino Gariazzo (Pd, Sel e civica) al 49,6% dovrà vedersela con Gian Marco Eltrudis (centrodestra) al 45,47%.



Flop del Movimento 5 Stelle - soprattutto se paragonato con i risultati ottenuti alle politiche dello scorso febbraio: a Brescia, dove il Movimento ieri e oggi ha ottenuto il 6,9%, aveva avuto il 16,6% di consensi alla Camera; a Imperia, dove era primo partito alle elezioni del febbraio scorso con il 33,65% delle preferenze, e' crollato all'8,9%. Anche a Roma dove aveva ottenuto piu' del 27% dei consensi, ora il candidato sindaco ha avuto solo il 12,4% dei voti. Ad Ancona, dove alle ultime politiche aveva ricevuto il 29,72% dei voti, alle comunali di ieri e oggi il Movimento si ferma al 14,2%. A Siena ha raggiunto l'8,3% dei voti contro il 20,95% di quelli ottenuti alle ultime politiche; cosi' anche a Massa, dove il Movimento di Grillo aveva ottenuto uno dei risultati migliori nella regione, alle politiche di febbraio, con il 29%, oggi, ad una ventina di sezioni scrutinate su 80, scende drasticamente al 9,3%.



Crolla anche la Lega Nord - Risultati deludenti per il Carroccio che perde consensi nelle sua roccaforti del nord Italia. Non riesce infatti il colpo al sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, 84 anni, che andrà al ballottaggio, ma è dietro di 12 punti rispetto al suo avversario. Fuori dai giochi Manuela Dal Lago che non riesce a espugnare Vicenza al Pd. Non va bene neppure a Brescia dove non passa al primo turno il candidato appoggiato dalla Lega, Adriano Paroli.