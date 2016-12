Si parla di femminicidio: la Camera è vuota

foto Ansa Correlati Diario di un dramma: uccise perché <em>donne</em> 07:53 - Comincia con un minuto di silenzio per la sedicenne uccisa e bruciata dal suo fidanzato a Corigliano Calabro la seduta dell'Aula della Camera dedicata al recepimento della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. E continua anche con il silenzio, visto che, osserva con rammarico il presidente di Montecitorio Laura Boldrini, l’Aula appare semivuota. - Comincia con un minuto di silenzio per la sedicenne uccisa e bruciata dal suo fidanzato a Corigliano Calabro la seduta dell'Aula della Camera dedicata al recepimento della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. E continua anche con il silenzio, visto che, osserva con rammarico il presidente di Montecitorio Laura Boldrini, l’Aula appare semivuota.

"Auspico che si arrivi subito alla ratifica della Convenzione e alle leggi necessarie per la sua rapida attuazione", dice il presidente della Camera. E riguardo alla Convenzione spiega: “Per la prima volta la violenza contro le donne viene incardinata nell'ambito della violazione dei diritti umani. Ovvero dei diritti fondamentali della persona".



La polemica contro la Carfagna - Ma nella discussione generale in Aula non tutto scorre via liscio. La deputata del M5S Carla Ruocco se la prende con la piediellina Mara Carfagna (intervenuta poco prima) e immediata scoppia la polemica anche sui social network. "La Carfagna - commenta la parlamentare su Facebook - ha appena letto, dinanzi ad un'aula vuota, eccetto noi del 5 Stelle, una relazione sulla violenza sulle donne in cui incitava, tra l'altro, la tv a non strumentalizzare il corpo femminile nelle trasmissioni.....ma è quella stessa Carfagna? Sarà per questo che le sue colleghe pidielline sono tutte assenti??? Per non assistere a questa pagliacciata???".



L'ex ministro: "Imbecilli" - La Carfagna reagisce nel suo intervento conclusivo: ''Spesso la violenza contro le donne nasce dall'atteggiamento di alcune donne che usano le modalità più ignobili e infamanti contro altre donne. Le stesse modalità che spesso utilizzano i maschi. Modalità che siamo ora qui a condannare e che magari provengono da giovani donne che non si rendono conto di dove si trovino e del rispetto che si dovrebbe avere delle istituzioni in cui sono ora''.



Quindi la Carfagna parla dell' ''imbecillità dei preconcetti e delle battute che alla fine qualificano solo chi le fa'' e se la prende con i ''comportamenti superficiali di chi giudica solo sulla base di pregiudizi''.