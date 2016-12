Scrutinio in corso dopo la chiusura dei seggi per lein 563. Finora vince: le percentuali di elettori sono in calo quasi ovunque, ma nella Capitale è stato registrato il maggior numero di astenuti: alle urne si è recato solo il 52,8% degli aventi diritto, contro il 73,6% del 2008. Il crollo è di quasi 21 punti percentuali.

00:15 Alemanno: "Pdl paga prezzo del senso di responsabilità"

"Il Pdl paga il prezzo del senso di responsabilità. La politica nazionale è entrata in una sorta di stand by responsabile". Lo ha detto il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Gianni Alemanno, spiegando che, l'astensionismo si può motivare anche "con il senso di stanchezza, di indifferenza ma anche di attesa per capire cosa stia succedendo al livello nazionale".

23:58 Marchini: "Non chiedo nulla per me"

"Io non chiederò per me assolutamente nulla, per noi assolutamente nulla: io mi concentrerò sulla crescita del movimento e per fare in modo che i contenuti siano la cosa centrale". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma, Alfio Marchini, a Porta a Porta, in riferimento al ballottaggio per le comunali. "Ci sono dei movimenti di protesta e ci sono dei movimenti come il nostro a cui le persone danno una delega per cambiare realmente alcune cose", ha affermato.

23:57 Alemanno: "Distacco di 12 punti? In realtà sono 6"

"C'è un distacco di 12 punti ma in realtà sono 6". Lo ha detto il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a Porta a Porta. Commentando i dati dell'assenteismo, Alemanno ha spiegato che "siamo pronti ad affrontare la situazione. Tutto è aperto come prima".

22:00 Epifani: "M5S rifletta su errori"

Secondo Guglielmo Epifani, "il Movimento 5 Stelle deve riflettere sugli errori che ha fatto. Non può far finta di nulla dopo un risultato cosi negativo. Cosa è cambiato in poche settimane?", afferma il leader del Pd. Poi accusa il movimento di essersi rifugiato sull'Aventino.

21:36 Franceschini: "Italiani capito sforzo del governo"

"Serve senz'altro una lettura più approfondita dei risultati, ma credo si possa già dire che gli italiani hanno capito lo sforzo che il governo e i partiti che lo sostengono stanno facendo". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini.

21:34 Epifani: "Astensionismo preoccupante"

"Come sempre bisogna capire questo disagio e provare ad interpretarlo. E' una sfida per tutti perché questo dato ci preoccupa". Cosìil segretario del Pd Guglielmo Epifani, al comitato elettorale di Ignazio Marino, commenta la scarsa affluenza alle urne. Tra le varie cause Epifani indica la crisi, la sfiducia e una parte di reflusso del voto grillino.

21:33 Epifani al comitato elettorale di Marino

Il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, è arrivato al comitato elettorale di Ignazio Marino per congratularsi con il candidato del centrosinistra al Campidoglio del risultato ottenuto al primo turno. "Con il voto di oggi Marino ha la possibilità di diventare il sindaco del cambiamento di questa citta", ha commentato Epifani.

20:54 Epifani chiama Marino: "Facciamo rinascere Roma"

Il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, ha telefonato al candidato del centrosinistra al Campidoglio, Ignazio Marino, per complimentarsi del suo risultato. "E' un risultato straordinario - ha detto Epifani -, che premia il profilo civico. Dobbiamo far rinascere questa città con umiltà e sobrietà".

20:45 Vendola: "Largo astensionismo da larghe intese"

"L'astensionismo è in qualche modo rapportabile alla condizione del Paese. Il governo delle larghe intese produce larghe astensioni", afferma Nichi Vendola. L'astensionismo per il leader di Sel "è soprattutto un segnale per il governo, perché è figlio della nascita di un governo che non avrebbe mai dovuto nascere".

20:41 Alemanno: "La sinistra non canti vittoria"

"Vedo che la sinistra canta vittoria: la vogliamo informare che il ballottaggio è tutta un'altra partita". Lo ha detto il candidato del centrodestra a Roma, Gianni Alemanno, aggiungendo che "quello che voterà al ballottaggio sarà un elettorato completamente diverso da quello del primo turno".

20:35 Roma, Vendola: "Centrosinistra rinasce"

"Il dato di oggi sintetizza una giornata in cui il centrosinistra, saltato per aria a Roma, si è come ricoagulato in tutte le periferie e le città. Il centrosinistra non vuole morire e rinasce come alleanza di popolo e schieramento di alternativa". Sono le parole del leader di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, arrivato al comitato di Ignazio Marino. "Quanto più il centrosinistra non è una sigla ma una coalizione credibile, tanto più vince" conclude.

20:27 Aprilia, rissa al seggio: candidato ferito

In un seggio allestito nella scuola Menotti, in via Fermi ad Aprilia (Latina), in mattinata è scoppiata una rissa. Un candidato consigliere de La Destra, Massimo Soccorsi, 45 anni, è stato aggredito da un conoscente per vecchi rancori non legati alla politica. Ha ferite a una gamba e un trauma cranico, ma le sue condizioni non sono gravi.

20:00 Marchini: "Non farò il vice di nessuno"

"Faremo una grandissima attenzione ai programmi, sicuramente non farò il vice di nessuno. Abbiamo fatto una battaglia sui valori". Lo ha detto il candidato sindaco Alfo Marchini, interpellato sulla sua posizione al ballottaggio per le prossime comunali.

19:59 Marchini: "In tre mesi risultato eccezionale"

"In tre mesi abbiamo raggiunto un risultato che, al di là di quelli che possono essere i veri dati finali, mi sembra straordinario. Un popolo si è messo in marcia". Lo ha detto il candidato sindaco Alfio Marchini al suo arrivo al suo comitato elettorale.

19:35 Marino: "Su alcuni temi siamo vicini al M5S"

"La corsa elettorale continua. Da domani tornerò nelle periferie, ad ascoltare le persone e le difficoltà della qualità della vita di ogni giorno. C'è bisogno di una rinascita". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Ignazio Marino, ricordando agli elettori del M5S "la comunanza di alcuni temi".

