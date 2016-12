foto Ansa

14:09

- I segretari di Cgil, Susanna Camusso, Cisl, Raffaele Bonanni, e Uil, Luigi Angeletti, sono a Palazzo Chigi per un pranzo di lavoro con Enrico Letta. Prima c'era stato l'incontro coi rappresentanti delle Regioni ai quali il premier ha anticipato che il vertice Ue di giugno dovrebbe dare il via libera all'anticipazione del piano europeo contro la disoccupazione giovanile, ma per le altre misure bisognerà attendere dicembre, anche per il voto tedesco.