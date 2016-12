foto LaPresse

13:16

- Prosegue "l'operazione trasparenza" della Camera dei deputati: online i dati sulle misure di riduzione delle spese per 8,5 milioni di euro già adottate in questa legislatura. In particolare, si risparmiano tre milioni l'anno per la riduzione del fondo attribuito ai gruppi parlamentari. E altri 5,5 milioni si ricavano dalla stretta alle attribuzioni dei deputati in carica. Tagli su appartamenti a disposizione, su auto blu e fondi di rappresentanza.