foto Ansa

07:47

- Sono stati riaperti alle 7 di questa mattina i seggi per le elezioni comunali in 563 Comuni, per far votare chi non si sia ancora recato alle urne nella prima giornata di voto, quando erano rimasti aperti dalle 8 alle 22. Si potrà votare fino alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione. Alle 22 di domenica l'affluenza era in calo del 15% rispetto alla scorsa tornata elettorale.