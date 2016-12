Referendum a Bologna su fondi ad asili privati, affluenza al 28% ma promotori esultano

foto LaPresse 00:35 - Il referendum consultivo sui fondi comunali per le private dell'infanzia di Bologna ha premiato i promotori che chiedono di destinare quelle risorse, circa un milione di euro ogni anno, alla scuola pubblica. Col 50% dei voti scrutinati è in largo vantaggio il sì. I promotori esultano e invitano il sindaco Virginio Merola del Pd a prendere in considerazione questo risultato. Ma il primo cittadino ha già annunciato di voler tirare per la sua strada. - Il referendum consultivo sui fondi comunali per le private dell'infanzia di Bologna ha premiato i promotori che chiedono di destinare quelle risorse, circa un milione di euro ogni anno, alla scuola pubblica. Col 50% dei voti scrutinati è in largo vantaggio il sì. I promotori esultano e invitano il sindaco Virginio Merola del Pd a prendere in considerazione questo risultato. Ma il primo cittadino ha già annunciato di voler tirare per la sua strada.

Il voto, che ha richiamato testimonial e prese di posizione a livello nazionale, arrivando a far temere la rottura nella maggioranza di centrosinistra che guida la città, ha fatto registrare un'affluenza sotto al 30%, fermandosi al 28,71%. Ai seggi è andato meno di un bolognese su tre, un dato che è stato interpretato in maniera opposta dai due schieramenti.



Nel quartier generale dei referendari, infatti, si è cantata vittoria già prima dell'inizio dello spoglio. L'affluenza, secondo il comitato promotore 'Articolo 33', rappresenta una "buonissima partecipazione", dal momento che "gli elettori che si sono recati alle urne superano di gran lunga il numero di persone direttamente coinvolte nella decisione". Inoltre, il comitato ha ricordato "le scomode e irrazionali dislocazioni dei seggi e le carenze organizzative del Comune", oltre "al grande astensionismo registrato alle elezioni amministrative in tutta Italia e anche nella provincia di Bologna, che fa risaltare ancor più la partecipazione bolognese al referendum".



Totalmente opposta, invece, la visione di chi si è speso in difesa della convenzione. "E' stata un'affluenza molto scarsa, è il referendum comunale meno partecipato della storia di Bologna", ha sottolineato Alessandro Alberani, segretario della Cisl e in prima fila nel comitato a favore delle private: "I fatti hanno dimostrato quello che dicevamo, questo voto ha avuto poco interesse, nonostante il clamore sui mass media e sulla stampa".



La palla adesso torna in mano al sindaco Virginio Merola che nei giorni scorsi, all'apice della campagna elettorale che lo ha visto scontrarsi duramente con Nichi Vendola (Pd e Sel, alleati in maggioranza, erano infatti divisi dalla consultazione), aveva detto che qualsiasi fosse stato il risultato, non avrebbe fatto cambiare direzione all'amministrazione: "Ora - ha detto - andiamo avanti di nuovo insieme".



Ha votato anche Romano Prodi, che si era speso pubblicamente a favore delle risorse alle private ed è tornato in tempo dall'Etiopia: "Le persone che erano interessate sono venute a votare", si è limitato ad analizzare.



Il voto e la campagna elettorale, a tratti infuocata, si e' trasformata giorno dopo giorno in un test sulla tenuta del Pd e della coalizione di centrosinistra. Tutta l'ala sinistra della maggioranza, Sel in testa, si è schierata, infatti, a favore della consultazione e con loro tante associazioni della società civile, il M5S, la Fiom, i sindacati di base, i collettivi studenteschi e persino Casapound. In un'asse che a qualcuno ha fatto sospettare di tentazioni da larghe intese (subito smentite), al fianco del Comune, c'erano invece il centrodestra, insieme all'Udc, alla Curia, alla Cisl e al mondo economico, dalle cooperative di ogni colore a Cna, commercianti e Unindustria.